Mario FabbroniPer poter entrare in classe, il prossimo settembre, potrebbe bastare che i genitori presentino un'autocertificazione delle avvenute vaccinazioni e non - come previsto finora dalla legge - la certificazione di avvenuta vaccinazione da parte della Asl, la cui scadenza di presentazione era prevista per il 10 luglio 2018.La neo ministra della Salute, Giulia Grillo, proprio oggi presenterà un provvedimento amministrativo che, di fatto, proroga l'obbligo della presentazione dei certificati di vaccinazione di un anno, vanificando l'impianto della normativa messa su dall'ex ministro Beatrice Lorenzin: una circolare che viene controfirmata anche dal collega del Ministero dell'Istruzione e dell'Università, Marco Bussetti.Durante il durante il Question Time alla Camera, il ministro Grillo ha anche aggiunto che «il Ministero della Salute «si sta attivando anche per promuovere una nuova campagna d'informazione sul valore dei vaccini come fondamentale misura di prevenzione primaria», ma i No Vax esultano e scatenano una nuova offensiva. Come quella di cui è stato vittima Ivan Zaytsev, stella del Modena Volley e della Nazionale, che intorno alle 12 di martedì, ha scritto su Facebook: «E anche il meningococco è fatto! Bravissima la mia ragazza sempre sorridente», accompagnando il testo con una foto della figlioletta. Ma il post ha provocato centinaia di commenti, e tra questi molti di natura offensiva e insulti veri e propri. Insomma, haters in azione contro chiunque sembra a favore delle vaccinazioni.Furibonda anche la polemica politica, soprattutto con la sinistra che attacca i ministri M5s sostenendo che «sono sottomessi a Salvini» e che «le infezioni purtroppo aumenteranno»,