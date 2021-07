Mario Fabbroni

Pazzi per gli azzurri. L'Italia scende di nuovo in piazza, pochi giorni dopo la semifinale vinta ai rigori contro la Spagna. Una notte di festa sfrenata, con padri e figli insieme. Senza alcuna differenza d'età, accomunati da una gioia incontenibile. In auto, in moto, con la bandiera tricolore e i balli abbracciati. Si, proprio abbracciati.

È stato un altro 11 luglio da campioni. 1982 e 2021. Trentanove anni fa l'Italia invadeva strade e città sotto la spinta della vittoria al Mundial, ieri due generazioni hanno saldato ricordi ed emozioni durante una notte magica da primi in Europa. Nel 1982 c'era la testa bianca del Presidente Pertini e di quel suo «non ci prendono più» che sanciva il successo sulla Germania. Ieri la testa bianca del Presidente Mattarella ha decretato la vittoria all'ultimo rigore. Si è abbracciato pure lui (in mascherina) con la tribuna italiana.

E nelle città? I bagni nelle fontane, a mare, i caroselli d'auto ma soprattutto i fuochi d'artificio hanno fatto capire come la Nazionale sia nel cuore di tutti e in fondo non determina differenze. Bolzano come Bari, Milano come Napoli, Torino come Roma, Bologna come Firenze, Venezia come Palermo. Certo, le regole sul distanziamento anti Covid sono andate a farsi benedire: ora bisogna solo sperare che non esplodano focolai. Le piazze dello stivale sono state un'unica piazza. Da piazza Plebiscito a piazza del Popolo, a piazza del Duomo. L'Italia degli italiani è davvero Campione d'Europa, il sogno si è avverato. Padri insieme ai figli, che bello.

