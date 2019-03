Mario Fabbroni

Palco, palloncini, musica e un corteo nuziale in stile clan dei Casamonica che ha paralizzato il quartiere partenopeo di Secondigliano e il centro di Napoli, riscuotendo consensi tra i fans ma pure imprecazioni tra coloro che hanno dovuto cedere il passo nel traffico in tilt davanti al passaggio di una carrozza bianca trainata da cavalli, trampolieri e signore con un look da Belle Époque. Roba da non credere, ma tutto vero.

Il matrimonio con tanto di trombettieri, celebrato nel simbolo di Napoli, il Maschio Angioino (dove si tiene il Consiglio comunale e ci sono uffici pubblici) era quello tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova di un presunto boss. Nozze che hanno mandato in delirio le fans del cantante ma anche su tutte le furie il Comune di Napoli. Già perché la festa e il corteo sono stati organizzati senza alcuna autorizzazione. Da qui le multe dei vigili ma pure la rabbia per l'insolita coincidenza che ha costretto a spostare la sede del convegno anti-camorra (100 Passi per il 21 marzo) che vedeva tra le protagoniste Alessandra Clemente, assessore alla Polizia locale, nonché figlia di una vittima innocente della malavita.

Sta di fatto che ieri Napoli è diventata all'improvviso palcoscenico oleografico per nozze sfarzose contrassegnate dall'hashtag TonyeTinaSposi, diventato trend topic. Tra gli invitati, però, c'erano anche i vigili urbani che al Maschio Angioino hanno mandato pure i droni. Sanzionata la carrozza, ora si indaga sull'uso abusivo di notte di piazza del Plebiscito (la festa era iniziata diverse ore prima) dove «si è svolto un mini concerto con installazione di un box, un palco, luci, musica, band che nessuno ha autorizzato - ha detto l'assessore Clemente -. Le immagini sono eloquenti, nei pressi di piazza del Plebiscito sono affluiti auto, furgoni e una limousine».

