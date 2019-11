Mario Fabbroni

Nove negozi e botteghe su 10 hanno avuto danni dalla marea record che ha sommerso l'80% della città di Venezia. Confesercenti fa una prima stima dell'Apocalisse sfiorata in Laguna. E il premier Giuseppe Conte svela anche il quantum dei primi aiuti che il governo M5s-Pd intende stanziare: «Cinquemila euro ai privati, quasi 20mila euro agli esercenti. Ma solo per far fronte all'emergenza».

Per aiutare le imprese della città a ripartire, Confesercenti lancia l'iniziativa Solidarietà a tasso zero: un finanziamento bullet di 12 mesi, garantito da deposito vincolato. Il prestito non prevede oneri per l'impresa richiedente: gli interessi del finanziamento saranno infatti addebitati a Commerfin. La disponibilità potenziale è di 7 milioni di euro per finanziamenti fino a 50.000 euro a impresa e sarà erogato entro 10 giorni.

In ginocchio pure il settore turistico, anche se ieri durante la tregua concessa dalle nuvole (la pioggia purtroppo tornerà oggi, sabato e domenica) Venezia è stata presa d'assalto da turisti e curiosi a caccia di selfie e immagini di distruzione da immortalare. Venezia ma anche Chioggia, il Lido, l'isola di Pellestrina e tutti gli stabilimenti balneari che sorgono lungo gli oltre 100 chilometri di costa veneta (fino ai confini con il Friuli Venezia Giulia) hanno subìto danni per milioni di euro. «Una cosa così non si era mai vista - commenta il presidente di Confturismo Veneto, Marco Michielli - Ci sono alberghi che nella hall avevano 2 metri d'acqua: tutti gli arredi e i macchinari sono da buttare. Non va meglio nei ristoranti, anzi».

Eppure gli haters, sui social, hanno inondato i veneziani di insulti più dell'acqua alta: Ben vi sta, gli hotel da voi fanno pagare somme da capogiro, Per un caffè 8 euro... ora piangete?, Lì fate pagare pure l'aria, ora tirate fuori i soldi scippati a tutti noi sono alcune frasi dell'odio in Rete.

E mentre Luigi Di Maio dice che «il Mose è nato vecchio ma va completato», la ministra De Micheli ha nominato Elisabetta Sptz come commissario con il compito di finire i lavori della grande diga. Romana di radici austriache, architetta, esperta urbanista, Elisabetta Spitz è stata ribattezzata la signora del Demanio.

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

