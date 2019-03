Mario Fabbroni

Non si sono affacciati ad alcun balcone, come accadde nella serata dei festeggiamenti dopo i risultati elettorali dello scorso 4 marzo. Ma quelli di M5s hanno fatto un brindisi a base di prosecco che ha coinvolto senatori e primo ministro per mezz'ora, con tanto di selfie-ricordo per salutare l'approvazione definitiva del Decretone con le misure attuative per Reddito di cittadinanza e Quota 100: «Abbiamo dato il via libera a due misure per un nuovo modello di welfare - gongola il vicepremier Di Maio - e andiamo verso il taglio degli stipendi dei parlamentari». Su Twitter il premier Giuseppe Conte ha poi scritto: «Grazie alle due misure qualificanti del nostro Contratto di Governo, diamo speranza e dignità a milioni di italiani. Un'altra promessa mantenuta». «Non nascondo l'emozione di fronte ad un sogno che si realizza», confessa il ministro Bonafede.

L'ok del Senato è arrivato con 150 sì e 107 no. Intanto, in un vertice a Palazzo Chigi (senza Salvini e Di Maio) il Governo punta a dare il via libera definitivo (domani) anche al decreto sblocca-cantieri mentre slitta almeno alla settimana prossima, il decreto crescita.

