Mario Fabbroni

Non più barricata in difesa sulla vergognosa questione della pedofilia, per la prima volta la Chiesa cattolica ha voluto mostrarsi al mondo con la voglia di recuperare il tempo colpevolmente perduto. Combattere gli abusi, denunciare gli autori, ascoltare e aiutare le vittime: ecco il nuovo credo.

Così il Summit del Vaticano sulla protezione dei moniri diventa storico, anche se una parte dei familiari di chi è stato violentato da preti e prelati si dichiara «molto deluso».

Nel suo articolato discorso finale, dopo la messa conclusiva nella Sala Regia, Papa Francesco ha indicato un percorso in otto punti che ha una sola finalizzazione: «Collaborare insieme per sradicare tale brutalità dal corpo della nostra umanità». Perché - e qui è il punto davvero qualificate, forse decisivo, dell'analisi di Bergoglio - la pedofilia non sta solo nella Chiesa. La massiccia diffusione della piaga degli abusi travolge contesti laiciu come le mura domestiche, la scuola, lo sport, il web, il turismo sessuale. «Ma dobbiamo essere chiari - avverte il Pontefice -. L'universalità di tale piaga non diminuisce la sua mostruosità all'interno della Chiesa. Anzi, diventa più grave e più scandalosa nella Chiesa perché in contrasto con la sua autorità morale e la sua credibilità etica». Pesantissimo l'affondo verso il clero che si macchia di essere causa di violenza sessuale: «Il consacrato scelto da Dio per guidare le anime alla salvezza che invece si lascia soggiogare dalla propria fragilità umana o dalla propria malattia», diventa «uno strumento di Satana». Mentre «negli abusi, noi vediamo la mano del Male che non risparmia neanche l'innocenza dei bambini».

Quindi la chiosa: ora occorre «serietà impeccabile: la Chiesa non cercherà mai di insabbiare o sottovalutare nessun caso. Inizia una vera purificazione».

