Mario Fabbroni

Noa Pothoven, 17 anni, è morta domenica scorsa in casa, con l'assistenza medica fornita da una clinica specializzata. Non ce la faceva più a vivere, le immagini strazianti di quello stupro subìto da piccola continuavano a rimbombarle nel cervello impedendo ogni attività. Anzi, Noa era vittima di una depressione devastante, che l'aveva anche portata nel regno buio dell'anoressia.

Così, dopo anni di sofferenze psichiche, la ragazzina olandese ha chiesto ed ottenuto l'eutanasia, che nei Paesi Bassi è una pratica assolutamente legale. Può essere accordata a partire dai 12 anni di età, ma solo dopo che un medico abbia certificato che la sofferenza del paziente è insopportabile e senza alcuna via di uscita alternativa.

I POST SUI SOCIAL. In un ultimo post su Instagram, la diciassettenne ha scritto «Amore è lasciare andare, in questo caso», chiedendo ai suoi follower di non cercare di farle cambiare idea. Noa aveva manifestato il suo disagio a più riprese, fin da giovanissima, scrivendo anche una autobiografia intitolata Vincere o imparare in cui descriveva i suoi sforzi per superare i suoi disturbi, insorti dopo una violenza sessuale subita da bambina. Con quel libro - spiegava - voleva aiutare i giovani più vulnerabili a lottare per la vita, lamentando che in Olanda non ci siano strutture specializzate dove gli adolescenti possano ottenere supporto fisico o psicologico in casi simili. Successivamente, aveva espresso sui social il suo desiderio di farla finita, spiegando che non si è trattato «di una scelta impulsiva, ma a lungo meditata». Nel 2017, circa 6.585 persone hanno chiesto e ottenuto l'eutanasia in Olanda, circa il 4,4% dei decessi totali.

LA SITUAZIONE IN ITALIA. Dopo il clamore suscitato dalla vicenda di Dj Fabo, il Parlamento aveva a lungo discusso del testamento biologico ma l'eutanasia resta una pratica illegale. Per il presidente della Consulta di Bioetica, Maurizio Mori, «a 17 anni d'età si è ancora in una fase evolutiva, quindi non è giusto concedere l'eutanasia. La determinazione di Noa, se avesse avuto 30 anni, sarebbe stata diversa».

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

