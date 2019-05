Mario Fabbroni

Nella cassaforte, in un hotel al centro di Parigi, la polizia francese avrebbe ritrovato una chiavetta USB con dati criptati (bloccati da un codice) e una busta con dentro 85 banconote da 20 euro, oltre a un adattatore per carta memoria SD e una carta memoria. Secondo altre fonti, ci sarebbero stati anche altri documenti: ma si ignora quale fosse la loro natura e cosa contenessero.

Tutto normale se la stanza è la quella occupata da un agente dei servizi segreti italiani. Ma la storia si tinge di giallo se lo 007 muore in strada a pochi passi da Monmatre. Anche se l'autopsia - subito effettuata - sembra chiudere ogni illazione e sospetto: il tenente colonnello dei carabinieri e agente dei Servizi segreti italiani, Massimo Insalata, 50 anni (di Leuca in provincia di Lecce) è stato dichiarato morto per un arresto cardiaco. Cause naturali, insomma. Visto il delicato ruolo ricoperto da Insalata (che era in servizio all'Aise, l'Agenzia di informazione e sicurezza esterna, che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e aveva iniziato a lavorare nella cooperazione internazionale) la cautela resta massima. Su di lui è scattata la procedura internazionale subito dopo che i soccorritori gli hanno trovato in tasca un biglietto da visita.

L'ufficiale era stato ritrovato a terra verso l'una e mezzo, a pochi metri dal suo hotel; aveva una profonda ferita al mento, probabilmente procurata nella caduta. Era riverso nel sangue e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei pompieri, chiamati da alcuni passanti.

Massimo Insalata era atterrato venerdì scorso all'aeroporto parigino di Charles de Gaulle con un volo da Fiumicino Missione di aggiornamento. Doveva seguire un corso di lingua. La notizia della morte, avvenuta la notte fra domenica e lunedì, è trapelata soltanto diverse ore più tardi. La salma rientrerà in Italia nei prossimi giorni, quando sarà riconsegnata alla famiglia dai responsabili francesi.

