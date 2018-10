Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniNel decreto sicurezza ci sarà un emendamento per prevedere «la chiusura entro le 21 dei negozietti etnici che diventano ritrovo di spacciatori e di gente che fa casino». Parola di Matteo Salvini che, dal terrazzo del Ministero dell'Interno, annuncia in diretta Facebook una novità che solleva subito un vespaio.Confesercenti replica: «Non si può fare una norma che discrimina determinati imprenditori rispetto ad altri. Chi ha un'attività commerciale ha diritti e doveri: il dovere di rispettare le regole e il diritto di restare aperti, sia che siano esercizi gestiti da stranieri che da italiani», dice il segretario generale Mauro Bussoni.Hossen, originario del Bangladesh, gestisce insieme ad altri due soci un minimarket al quartiere Pigneto di Roma, città che insieme a Milano conta moltissimi negozi etnici aperti fino a tarda ora: «Se mi sta bene chiudere alle 21? No, non mi sta bene. Tanti clienti vengono dopo quell'ora. Gente che lavora e che rientra a casa per le 22 o le 23 e passa da noi a comprare qualcosa. Di sera vendiamo più che durante il giorno». Però aggiunge: «Se faranno questa legge, ci adegueremo».Per Enrico Postacchini, membro della giunta di Confcommercio, «bisognerà vedere il provvedimento come è articolato. Coglie nel segno se vuole contrastare il degrado e andare incontro alla richiesta di tanti abitanti. Ma il contrasto all'invasione dei minimarket nei centri storici cittadini va fatto con raziocinio».