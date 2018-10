Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario Fabbroni«Milano e Cortina vogliono farle? Il governo manderà una lettera e dirà ok, ma come governo non ci mettiamo un euro, né per i costi diretti né indiretti». Il vicepremier Luigi Di Maio battezza - se l'Italia dovesse farcela - le prime Olimpiadi private. E da Torino il sindaco Chiara Appendino attacca senza mezzi termini il Coni: «Milano-Cortina è una candidatura per noi incomprensibile, si tratta di andare a costruire ed edificare dove non ci sono gli impianti, Torino era la meno costosa chi si assume questa responsabilità dovrà spiegarlo al Paese». Quindi il tentativo di portare al voto nella giunta del Coni la sola camdidatura di Torino. Ma oramai la guerra politica si è consumata. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ostenta calma olimpica: «Dovevamo mandare un segnale perché mercoledì )domani,ndr) si parte per Buenos Aires. Torino non ha accettato il discorso di andare senza le garanzie del Governo mentre Regione Lombardia e Veneto lo hanno sostenuto. Non c'era alternativa».Insomma, dopo il niet di Roma 2024 arriva l'avanti tutta a 5 cerchi ma senza 5Stelle. Tanto che il sindaco di Verona già pregusta il maxi-evento possibile nell'Arena, dichiarandosi disponibile a offrirla per la cerimonia d'apertura.riproduzione riservata ®