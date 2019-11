Mario Fabbroni

Mai più allo stadio Bentegodi, sicuramente fino al 30 giugno 2030. Per più di 10 anni, infatti, l'Hellas Verona ha bollato come «indesiderato» l'ultrà Luca Castellini (L'esponente di Foza Nuova che aveva definito Mario Balotelli «non completamente italiano»). Nel caso del razzismo che piove dagli spalti del tifo, il calcio emette le sue prime sentenze. Un turno di chiusura infatti è stato decretato ieri per il settore dello stadio Bentegodi dal quale sono partiti - domenica scorsa - gli insulti ed i buuu nei confronti del bresciano Balotelli. E il presidente della Figc, Gabriele Gravina, auspica il ritorno dell'attaccante nella Nazionale di Mancini «come segnale». Non solo. La Procura della Repubblica di Verona ha aperto due fascicoli d'indagine, per l'ipotesi di reato di violazione della legge Mancino sull'istigazione alla discriminazione razziale, in merito alle dichiarazioni di Luca Castellini alla radio dopo Verona-Brescia, e per gli ululati contro Mario Balotelli: ai quali di sicuro Castellini non ha partecipato, visto che aveva già un Daspo fino al 2022.

A fare da contraltare, la mozione presentata da cinque consiglieri comunali scaligeri (che ha come primo firmatario Andrea Bacciga, eletto in consiglio con Battiti, la civica del sindaco Federico Sboarina, e sostenuta da consiglieri di Lega e Fdi), nella quale si propone al Comune di adire alle vie legali contro «SuperMario» che avrebbe diffamato la città. Non ha dubbi invdece il giudice della serie A, Gerardo Mastrandrea: «I cori contro Balotelli sono stati chiaramente percepiti, oltre che dal calciatore, anche dal rappresentante della Procura federale posizionato in prossimità», ma dopo di questi «si sono levati, da parte dei tifosi assiepati nell'attigua »curva sud«, cori di sostegno, seguiti da un lungo applauso».

«Si riuscirà a individuare il responsabile di un gesto così inqualificabile e incivile», ha detto il Prefetto di Verona, Donato Giovanni Cafagna.

Intanto Balotelli incassa solidarietà, dalla Roma al Lecce: «È il momento di dire da che parte si sta, e noi lo diciamo chiaramente», il messaggio dei due club. Per il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi «c'è un tema razzismo, di utilizzo degli stadi come cassa di risonanza. Ma diciamo anche che la società di oggi non è un esempio di accoglienza e integrazione».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA