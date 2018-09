Mario Fabbroni Lo scenario è da incubo: 500.000 posti di lavoro in meno

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniLo scenario è da incubo: 500.000 posti di lavoro in meno e persi per sempre, ospedali a corto di personale, imprese sofferenti e la polizia che deve prepararsi a fronteggiare disordini civili. Nero su bianco, in un articolo pubblicato sul domenicale Observer, il sindaco di Londra Sadiq Khan ha chiesto un secondo referendum sulla Brexit, avvertendo che la Gran Bretagna è in pericolo. «Non credo che il premier Theresa May abbia il mandato per giocare d'azzardo in maniera così evidente con l'economia e con la vita della gente - l'affondo decisivo del primo cittadino laburista -. Qualsiasi accordo con l'Ue, dovrà essere sottoposto a un voto pubblico».Il clima del Regno Unito è davvero infuocato. Come l'umore della May, che ha pubblicamente ammesso di essere «a bit irritated», un pò irritata. Invece il caos è totale, con la premier britannica alle prese con i falchi del Tories (il suo partito) che puntano decisi a sostituirla: la riunione cospiratoria di circa 50 deputati Tory brexiteers che nei giorni scorsi hanno avviato la discussione su una sua potenziale defenestrazione - come leader di partito e di conseguenza come capo del governo - non l'ha lasciata indifferente.Sta di fatto che il secondo referendum sulla Brexit è uno sbocco escluso categoricamente dalla May, consapevole che si tratterebbe della deflagrazione definitiva della parrocchia Tory, se non del Paese intero. Ma che c'è chi spera di riuscire ancora a imporre. La piattaforma Peoplès Vote Uk tenterà infatti la spallata di piazza il 20 ottobre, con un grande raduno convocato a Londra. Alla cui testa, ovviamente, ci sarà proprio il sindaco Sadiq Khan. Solo che forse è troppo tardi.