Mario Fabbroni Lei era rimasta a casa con la febbre alta. E cosa doveva fare

Mario FabbroniLei era rimasta a casa con la febbre alta. E cosa doveva fare lui, innamorato pazzo? Non poteva che raggiungerla a casa, per stare un po' con la sua bella. Solo che le cose si complicano quando hai soltanto 9 anni.Ma l'amore conosce limiti e neppure età. Così intraprendente bambino, anziché attendere la mamma dell'amica all'uscita di una scuola del Canavese, è salito sullo scuolabus e ha convinto l'autista a dirigersi nel paese vicino, per andare a trovare la compagna di classe rimasta a casa con l'influenza. È stata una mamma, che lo ha visto a bordo del veicolo, a chiamare la scuola e i genitori del piccolo per avvertirli dell'inaspettato cambio di programma. Per fortuna tutto si è risolto senza problemi. E il bimbo innamorato, nonostante lo spavento iniziale di mamma e papà, ha poi trascorso il pomeriggio in compagnia dell'amichetta così come il suo cuore desiderava ad ogni costo.Restano il gesto d'amore, lo slancio incondizionato, la purezza di un sentimento di un bambino che non ha esitato un solo attimo nel decidere dove bisognava stare quando ha visto il banco vuoto della compagna di cui è invaghito. Forse molti adulti potrebbero prendere esempio...