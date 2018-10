Mario Fabbroni La pace fiscale (che molti chiamano condono) non porterà

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniLa pace fiscale (che molti chiamano condono) non porterà alcun beneficio nel 2019 e solo spiccioli nel 2020.Lo sostiene proprio la relazione tecnica della bozza del Decreto fiscale. In pratica, i mancati introiti supereranno addirittura quelli propvenienti dalla favorevole legislazione sul condono: viene stimato in particolare che a fronte dei 2,2 miliardi degli incassi della pace fiscale del primo anno - sugli 11 miliardi previsti in 5 anni - ci sarà tuttavia un calo di 2,16 miliardi della riscossione ordinaria e una riduzione di 130 milioni della rottamazione bis (il provvedimento di cui si discute porta infatti il nome di rottamazione ter).Per spiegarlo in un linguaggio non propriamente tecnico, la nuova norma considera un trend di riscossione che invece sarebbe avvenuto ugualmente e che è stato già previsto nella legislazione fiscale tuttora operativa. Ecco il passaggio: l'introduzione della nuova misura agevolativa produrrà una flessione in quanto una parte dei carichi, per i quali si stima l'adesione, sarebbero stati prevedibilmente riscossi attraverso rateazioni oppure l'ordinaria attività di recupero. Il recupero di gettito avverrà non prima del 2022 e soprattutto nel 2023, quando si esaurirà l'effetto sulla riduzione della riscossione ordinaria e quindi il gettito complessivo tornerà a salire toccando rispettivamente 3,7 e 3,5 miliardi.riproduzione riservata ®