La morte era annidata sotto forma di batterio killer in un rubinetto dell'acqua utilizzata dal personale della Terapia intensiva neonatale dell'Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento, a Verona: acqua fatale, veniva somministrata ai piccoli.

Si chiama Citrobacter (ma probabilmente erano più di uno), sarebbe appunto il batterio che ha causato la morte di quattro bambini tra la fine del 2018 e quest'anno, infettandone altri 96.

Due maschietti e due femminucce non ce l'hanno fatta e sono morti dopo la nascita. Altri nove sono rimasti cerebrolesi. Le gravissime negligenze erano emerse grazie al controllo delle cartelle cliniche, ma anche in seguito alle analisi su attrezzature, ambienti e impianti. La prima a denunciare l'accaduto era stata la madre di uno dei neonati deceduti nell'ospedale veronese. E proprio ieri, una volta appresa la notizia dell'agghiacciante conferma dei propri sospetti negli atti inviati dal Governatore Zaia alla Procura di Verona, la mamma-coraggio Francesca Frezza si è piazzata sotto l'ospedale: «Mancanze igienico-sanitarie della terapia intensiva neonatale» ha spiegato Francesca, tenendo sempre in mostra la foto della figlia, nata nell'ospedale veronese l'11 aprile e morta al Gaslini di Genova il 18 novembre 2019, dopo un calvario causato dall'infezione da citrobacter. «Oggi chiedo, in attesa con piena fiducia che la magistratura faccia il suo corso - ha aggiunto - le dimissioni in via temporanea di tutti i responsabili dell'ospedale e di quel reparto maledetto».

La struttura era stata chiusa dopo l'inizio dell'ispezione ed è stata riaperta ieri, per ciò che riguarda il Punto nascite per i parti non a rischio, dopo una bonifica completa dei locali.

«L'unica scelta forte e doverosa che andava fatta - sottolinea ancora Francesca Frezza - era di chiudere tutto subito e non aspettare due anni. La decisione è stata presa solo il 12 giugno, quando ho reso pubbliche le perizie medico legali che accertavano che mia figlia è morta per il Citrobacter». La relazione sarà «resa disponibile - conferma Zaia - per l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona e per i familiari dei bambini colpiti dal batterio, in modo che possano conoscere gli esiti fin da subito».

