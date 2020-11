Mario Fabbroni

La capitale austriaca è stata sconvolta ieri sera e per tutta la notte da un attentato di chiara matrice terroristica e religiosa. Un commando composto da numerosi uomini armati (non è ancora chiaro quanti) ha messo a ferro e fuoco il centro di Vienna attaccanco in sei diversi punti. Uno è sicuramente la Sinagoga, dove ci sarebbero state 7 vittime (secondo alcune fonti). Tra queste, anche un agente di polizia. Un componente del commando si sarebbe fatto esplodere. La polizia viennese ha diffuso su Twitter una serie di messaggi per impedire alle persone di postare foto e video perché «l'attacco è ancora in corso», parlando anche di «molti uomini armati di pistole e di fucili». Gli agenti hanno fatto sdraiare a terra i passanti per poterli perquisire, anche perché si è immediatamente diffusa la notizia di ostaggi nelle mani dei terroristi. Almeno 15 feriti, non si sa bene in quali circostanze. è però stato chiaro fin da subito di una maxi operazione delle forze speciali nel quartiere ebraico, con la Sinagoga di Vienna quale possibile obiettivo terroristico. Poi, con il trascorrere delle ore, l'intensificarsi della paura dovuta alla presenza di più attentatori e almeno 6 target nel mirino delle teste di cuoi. Il ministro dell'interno ha parlato senza esitazione di «attacco terroristico». Un altro autore dell'azione si sarebbe invece dato alla fuga e per cercarlo è partita una caccia all'uomo in ogni angolo della città. «Almeno 50 colpi d'arma da fuoco» sono stati sparati nell'attacco alla Sinagoga», ha detto un testimone.

Dopo Parigi e Lione, anche Vienna è finita così sotto attacco. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parla su Twitter di «atto codardo». Macron: diferenderemo la nostra Europa, non ci arrenderemo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 05:01

