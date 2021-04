Mario Fabbroni

In principio era la radio, poi ecco i giganti dell'ugola che hanno incantato il pianeta: Frank Sinatra (che per tutti è diventato semplicemente the Voice), Barry White, Aretha Franklin, Freddie Mercury, Whitney Houston, Stevie Wonder, Mina, Elvis Presley, una fantastica Etta James ma anche le contemporanee interpreti Adele e Beyoncè.

La voce oggi festeggia la sua Giornata mondiale e diventa ancora più indispensabile e diffusa perché oramai colonna portante della rivoluzione digitale.

Modernissima. E anche discussa. Basti pensare ai messaggi vocali, croce e delizia (soprattutto su WhatsApp) per milioni di italiani tanto da creare due opposti schieramenti: quelli che non ne possono fare più a meno e coloro che li odiano al punto da non ascoltarli neppure. Ma la voce significa anche il navigatore senza del quale, oramai, in auto non sappiamo più dove andare. Ricordate lo stupore di Aldo, Giovanni e Giacomo in Tre uomini e una gamba quando scoprono al bar «la signorina del navigatore?». Da quel momento in poi (il film citato è uscito soltanto nel 1997) ne ha fatta di strada la voce digitale al servizio di ogni essere umano. È entrata in pianta stabile negli smartphone sottoforma di assistenti vocali come Siri e Hey Google, quindi ha conquistato le case con gli italiani che hanno fatto incetta di Alexa specie durante il lockdown. Oggi è sufficiente parlare per aprire infinite possibilità: puntare la sveglia, consultare le notizie, scoprire il meteo del giorno ma anche accendere la televisione, alzare le tapparelle, azionare l'antifurto o illuminare una stanza. Il 2021, poi, è l'anno di Clubhouse, la rete sociale in cui le interazioni avvengono appunto tramite il solo utilizzo della voce.

«Eppure la tecnologia non potrà mai sostituire l'interazione con la persona, semmai ne aumenta le potenzialità», dice Piergiorgio Vittori, manager di Spitch, azienda specializzata in servizi vocali. La voce, prima di tutto.

