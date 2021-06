Mario Fabbroni

«In casa non c'era nulla da rubare, forse un computer. Come stiamo? Male, e domani staremo ancora peggio...». C'è amarezze nelle parole di Enrico Mottura, fratello di Roberto, l'architetto di 50 anni morto la scorsa notte nella sua casa di Piossasco (Torino) dopo aver sorpreso in casa alcuni ladri. «Mi ha telefonato mia madre, che abita al piano di sopra, e mi sono fiondato qui dall'altra parte di Torino - racconta - Quando sono arrivato gli stavano facendo il massaggio cardiaco».

Nella fuga, secondo la ricostruzione dei carabinieri, i malviventi hanno esploso un colpo di pistola di piccolo calibro che ha ferito la vittima all'addome. «Hanno detto che è stato colpito al basso ventre, nella parte sinistra, e che è morto per una emorragia interna - prosegue il fratello dell'architetto ucciso - Ma non è questo che importa, a noi interessava che Roberto potesse continuare a respirare. E invece...».

Non distante c'è il padre, Attilio. «Adesso i soldi non si tengono in casa, non riesco proprio a capire che cosa siano venuti qui a fare», dice sconsolato l'anziano. Ascoltata dagli investigatori, la moglie dell'architetto ha raccontato di aver sentito dei rumori e di aver trovato il marito a terra. In casa c'era anche il figlioletto della coppia, un 13enne.

I malviventi (probabilmente due) si sono introdotti da una finestra. L'architetto li ha sorpresi ma è stato colpito dall'unico proiettile esploso.

La vicenda ha riacceso la polemica sul tema della legittima difesa, con Fratelli d'Italia e Lega che ritengono sia arrivato il momento di cambiare la norma per dare ai «cittadini inermi ma aggrediti dalla criminalità, la possibilità di difendere se stessi e i loro familiari». Giorgia Meloni (FdI): «Roberto è morto per difendere la sua famiglia, spero che gli assassini la paghino cara».

