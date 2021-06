Mario Fabbroni

Impossibile non pensare al destino crudele. Perché quello di Giuseppe Perrino, 29 anni, è stato davvero beffardo: il giovane infatti è morto per un malore durante un Memorial di calcetto in ricordo del fratello.

Morto pure lui dopo essersi sentito male durante un allenamento in bicicletta.

Il calciatore dilettante si è accasciato in campo davanti agli occhi increduli di amici e compagni. Era emozionato per quel torneo rionale disputato a Poggiomarino (Napoli) in onore di Rocco, stroncato da una tragica fatalità nel 2018, mentre si allenava in bicicletta. Giuseppe voleva onorare il fratello facendo quello che meglio sapeva fare, giocare a calcio. Il 29enne aveva militato giovanissimo nel Parma, per poi vestire le maglie del Sapri, Ebolitana, Battipagliese, Turris, Real Poggiomarino, Bellaria, Vigor Lamezia, Scafatese, Pimonte e Solofra. Tutte squadre che ora lo ricordano con affetto. Tanti i ricordi sui social da parte di dirigenti, tifosi, ex compagni di squadra del giovane calciatore. La salma è stata sequestrata su disposizione dell'autorità giudiziaria e portata nell'obitorio di Castellammare di Stabia per l'esame autoptico.

Il sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga, ha annullato la cerimonia di accensione delle luci del tricolore sulla facciata del Comune, prevista allo scoccare della mezzanotte per la Festa della Repubblica.

