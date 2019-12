Mario Fabbroni

Il Natale non è sempre sinonimo di scelte felici. Anzi, proprio l'eccesso di consumismo che si annida dietro le festività (che dovrebbero invece recuperare buona parte dell'originario spirito religioso) conduce a situazioni addirittura paradossali. Nel senso che ognuno produce ed offre in fretta ai consumatori oggetti e appuntamenti (culturaliquanto ludici) che non vantano proprio le stimmate della qualità e dell'originalità. Quindi non si tratta soltanto di evitare regali inutili e da riciclare al più presto, ma anche di sottrarsi a inviti, spettacoli e proposte di vario genere. Ecco allora una piccola guida (anche spiritosa) con i consigli dei nostri esperti. Non si deve essere per forza d'accordo con quanto scritto in questa pagina: tuttavia abbiamo provato a ragionare e a indicare come non cadere - ad esempio - nelle rete delle offerte per l'acquisto di oggetti hi-tech costosi ma non ancora testati e approvati dal mercato, oppure di dischi e libri poco convincenti.

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

