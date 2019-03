Mario Fabbroni

Il morbillo continua a diffondersi in Italia. E a preoccupare. Stavolta il virus è riuscito a contagiare una ragazzina di 14 anni, trapiantata di fegato: le sue condizioni sono in miglioramento ma la giovane paziente - con una grave forma di immunodepressione - è ricoverata in isolamento del reparto di pediatria dell'Ospedale di Rimini, mentre l'Unità operativa di rianimazione è in allerta. Al pronto soccorso è arrivata con febbre molto alta e le prime manifestazioni cutanee della malattia, poi confermata da analisi.

L'Ausl Romagna ha avviato un'indagine epidemiologica tra familiari, parenti, amici e anche in ambito scolastico e nel giro sportivo per risalire all'origine dell'infezione.

A pochi chilometri di distanza, in provincia di Bologna, si registra un focolaio con 6 persone colpite (tra i 28 e i 45 anni) e che lavorano tutte nella stessa azienda. Quattro malati di morbillo non erano vaccinati e due hanno ricevuto solo una dose di vaccino. La conferma del contagio arriva dall'Ausl di Bologna, che sottolinea che «tutte le persone sono in isolamento».

Sul morbillo insomma è in atto una vera e propria epidemia, i numeri in Europa non accennano a diminuire e l'Italia resta sempre al vertice dei Paesi più colpiti. Il ministro della Salute, Giulia Grillo, sottolinea come sia «imbarazzante che nel nostro Paese si possa anche arrivare a morire di morbillo, significa che il tema è stato trascurato per troppi anni». Nel solo mese di gennaio, 19 paesi europei hanno registrato 881 persone contagiate. Solo 10 nazioni (tra cui la Germania) non ne hanno avuto nessuno, mentre Romania (261 contagi), Italia (165), Polonia (133) e Francia (124) guidano la classifica dei casi top.

