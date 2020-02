Mario Fabbroni

Il mercato del lavoro non si muove: il tasso di posti di lavoro vacanti, che misura le aziende in cerca, resta infatti stabile all'1,1% anche nel quarto trimestre del 2019. Ovvero, l'Italia che produce è quantomeno in stagnazione.

Lo rileva l'Istat nelle stime preliminari (dati destagionalizzati) per quello che viene considerato dagli economisti un indicatore anticipatore di tendenze. Nell'industria il livello si ferma all'1,0%, mentre i servizi registrano un +1,3%. Per il complesso dell'economia italiana nulla si muove e la quota di posti liberi, per cui le imprese sono a caccia di lavoratori, resta sempre all'1,1% come in tutti i trimestri del 2019.

I dati presentati si riferiscono alle imprese con almeno 10 dipendenti dell'industria e dei servizi e si basano su due rilevazioni. Il tasso di posti vacanti può fornire informazioni utili ad interpretare l'andamento congiunturale, dando segnali anticipatori sull'andamento del numero di posizioni lavorative occupate.

Ma perché è così importante il termometro dei posti di lavoro che restano tecnicamente vacenti nell'industria? I posti vacanti misurano le ricerche di personale che, alla data di riferimento (l'ultimo giorno del trimestre), sono iniziate e non ancora concluse. In altre parole, i posti di lavoro retribuiti (nuovi o già esistenti, purché liberi o in procinto di liberarsi) per i quali il datore di lavoro cerca attivamente un candidato adatto al di fuori dell'impresa ed è disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo. Quello fornito dall'Istat è solo un primo dato, il rilascio definitivo è previsto per metà marzo. Inoltre la statistica si basa su rilevazioni condotte su imprese sopra i 10 dipendenti.

E ci sono anche indagini che vedono rosa: è il caso del bollettino del sistema informativo Excelsior di Unioncamere, che registra un aumento delle assunzioni in programma per gennaio. Intanto però è subentrata un'altra variabile da considerare: il coronavirus.

