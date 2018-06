Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniIl governo fa bene a Matteo Salvini, meno a Luigi Di Maio. Dall'analisi del voto nelle città, il primo dopo l'insediamento dell'esecutivo gialloverde che punta al cambiamento del Paese, gli elettori sembrano premiare la Lega che avanza praticamente ovunque e porta il centrodestra alla riconquista di molte poltrone da sindaco mentre l'M5S non sfonda e il Pd conferma di essere in affanno ma non crolla.«Sono stati riconosciuti i primi giorni da ministro», esulta Salvini che definisce «straordinari i risultati» che vanno completati ovviamente con «i ballottaggi in programma il prossimo 24 giugno». Il Carroccio tracima nel Nordest prendendosi Treviso e Vicenza, trascinando un centrodestra ormai quasi egemonizzato dove Forza Italia gioca un ruolo sempre più di rincalzo, ma la Lega si radica anche al centro Italia con il caso eclatante di Pisa, città tradizionalmente progressista che però assisterà al ballottaggio tra Michele Conti e Andrea Serfogli del centrosinistra.La prima forza è sempre l'astensionismo, intorno al 40% e in genere non così alto alle Amministrative: stavolta é però meno accentuato al Sud rispetto al Nord, fa sapere l'Istituto Cattaneo. Non a caso gli elettori pentastellati rispetto alle Politiche fanno scelte opposte in due città chiave, Brescia a Vicenza: nella prima vanno col centrosinistra, nell'altra col centrodestra. Ma oltre il 50% di loro si astiene. Forte il sospetto che c'entri anche il contratto di governo e la linea durissima sui migranti. «Davide continua a vincere contro Golia», minimizza il vicepremier Di Maio. Nel Lazio, i grillini perdono alcuni comuni e due municipi a Roma, ma a Pomezia escludono lo scomunicato Fabio Fucci dal ballottaggio.Il Pd si appunta la medaglia della riconferma di Emilio Del Bono a Brescia, facendo dire all'ex premier dem Paolo Gentiloni che il partito «non è morto». Il centrosinistra infatti approda al secondo turno ad Ancona - unico capoluogo di regione al voto - e Avellino, ma a Siena il Pd rischia il municipio al ballottaggio. Sia i democratici che Forza Italia pagano il fenomeno dilagante delle liste civiche, tuttavia «a livello locale il bipolarismo regge». Curioso risultato ad Imperia dove l'ex ministro ed ex ras azzurro Claudio Scajola va al ballottaggio, da solo, contro il centrodestra di Luca Lanteri.riproduzione riservata ®