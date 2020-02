Mario Fabbroni

Il Coronavirus paralizza pure i bolidi della Formula Uno. Il Gp della Cina del 2020, che era programmato per il 17-19 aprile, è stato infatti rinviato a seguito dei timori sull'epidemia virale. Il promotore del Gp di Shanghai, Juss Sports Group, ha richiesto ufficialmente il rinvio dopo essersi confrontata con la Federazione degli sport automobilistici e motociclistici della Repubblica popolare cinese (CAMF) e l'amministrazione dello sport di Shanghai. Viste le continue preoccupazioni per la salute e con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dichiara il coronavirus come «un'emergenza sanitaria globale», la Fia ha accettato il rinvio «per garantire la salute e la sicurezza del personale viaggiante, dei partecipanti al campionato e dei fan».

Intanto a Torino un nuovo episodio di razzismo si è verificato l'altra notte: «Voi siete il virus», è stato infatti uno degli insulti che due persone hanno rivolto a una coppia di ragazzi cinesi, prima di spintonarli e di lanciare contro di loro una bottiglia di vetro. I due giovani - lei 25 anni, lui 28 anni, sono in Italia da 15 anni e a Torino da quattro. Sull'episodio indagano i carabinieri.

