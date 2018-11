Mario Fabbroni Il centrodestra vacilla, anzi sembra sull'orlo della separazione

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniIl centrodestra vacilla, anzi sembra sull'orlo della separazione definitiva tra Lega e Berlusconi. Ovviamente per effetto dell'alleanza di governo che il Carroccio ha stretto con Di Maio ed il resto dei 5Stelle. «Siamo all'aticamera della dittatura - afferma senza mezzi termini il capo di Forza Italia - Questa manovra, se non va cambiata, ci porterà alla recessione, aumenta il deficit senza abbassare le tasse e creare lavoro, senza fare investimenti. Nei prossimi giorni Fi avvierà contro la legge di bilancio una grande campagna di mobilitazione. Basta con le illusioni pauperiste dei grillini» come il reddito di cittadinanza. Quando cadrà questo governo, perché sono certo che cadrà, se la Lega non vuole compiere un drammatico suicidio politico, ci sono due strade che sarà il Capo dello Stato a valutare: una è quella di un nuovo governo di centrodestra, l'altra è il ritorno al voto». Il Cavaliere aggiunge: «Rispetto al vecchio Pci, oggi i 5Stelle uniscono un rozzo dilettantismo e una totale incompetenza alle peggiori cose della sinistra, all'arroganza e alla spregiudicata sete di potere».Ma Salvini non risponde all'appello, anzi fredda Berlusconi paragonandolo addirittura ai «frustrati di sinistra». «Certe sciocchezze le lascerei dire a loro e ai burocrati di Bruxelles - risponde il vicepremier leghista -. Chi parla di rischio dittatura non ha ben presente che l'Italia sta bene». Poi aggiunge: «Il centrodestra mi aveva dato mandato per provare a mettere in piedi un governo con i 5Stelle: sto rispettando questo mandato, penso, portando alta la bandiera di molte battaglie che c'erano nel contratto di governo del centrodestra».