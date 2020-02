Mario Fabbroni

I numeri fanno già venire i brividi: 7 morti, 229 casi in totale (quindi comprese le vittime e le persone guarite), 30 miliardi bruciati a Piazza Affari con la Borsa che ieri ha fatto un autentico tonfo: -5,4%.

STOP ALLE LEZIONI. Fino alla tarda serata di ieri circolava l'indiscrezione del possibile stop alle lezioni in tutte le scuole del Paese. Notizia che il Ministero dell'Istruzione non ha voluto affatto commentare. Sarebbe un provvedimento clamoroso, da adottare con decreto del Governo. La durata? Almeno sette giorni.

SMART WORKING. Il Coronavirus targato Italia ha comunque messo duramente alla prova la nazione nel primo lunedì d'emergenza, anche se le imprese che rischiano fatturati dimezzati e crollo degli ordini si sono già organizzate dando vita alla più imponente operazione smart working mai vista finora nel Belpaese. Ma a Piazza Affari, in poche ore, sono stati bruciati 30 miliardi.

MATRIMONI IN TILT. Non ti puoi neanche sposare con gli amici di una vita tra gli invitati, nell'Italia paralizzata per Coronavirus. Chi proprio non vuole rinunciare al giorno più bello può farlo solo con i parenti stretti: i matrimoni con alta presenza di popolo - hanno messo nero su bianco i vescovi di quella Liguria dove non c'è ancora un caso accertato - sono vietati fino a nuovo ordine. Ma non sono di certo le uniche cerimonie saltate e non soltanto nel Nord attanagliato dal panico.

INDAGA LA PROCURA. Intanto i magistrati milanesi hanno aperto un fascicolo con l'intenzione di vederci chiaro sulle manovre speculative per mascherine e disinfettanti, vendute a prezzi folli su internet.

LE GAFFE. Il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, prima ha annunciato ieri la chiusura di tutte le scuole e poi - dopo una telefonata del premier Conte - si rimangia il provvedimento ingiustificato. E succede che un altro governatore, quello del Friuli Massimiliano Fedriga, prometta quarantena per «tutti i migranti irregolari che verranno rintracciati». Perchè mai?

NO ALLARMISMO. Eppure il commissario per l'Emergenza nonché Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli si affanna a precisare che circolano troppe fake news e che «non ci sono altri focolai oltre ai due già individuati in Lombardia e Veneto». L'Oms si dichiara però «preoccupata» per l'Italia e l'Iran, individuando il possibile inizio di una «pandemia». Da Israele alla Serbia vengono sconsigliati i viaggi in Italia.

DISAGI SUI BINARI. Sta di fatto che basta il malore del capostazione di Casalpusterlengo, dove ci sono stati casi di Covid-19, che l'intero sistema dell'Alta Velocità subisca ritardi fino a 4 ore.

SPESA ONLINE. Il termometro del panico si misura anche con l'assalto della gente alla spesa online: affari d'oro per Amazon e il sito di Esselunga.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 05:01

