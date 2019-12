Mario Fabbroni

«Ho provato un'emozione fortissima, che proprio non pensavo di vivere nella mia lunga attività scientifica. Restituire la vista a due bimbi ipovedenti dalla nascita, è qualcosa che davvero non si può descrivere».

La professoressa Francesca Simonelli, 60 anni, è tra i maggiori esperti mondiali in fatto di malattie rare dell'occhio. Dirige la Clinica Oculistica dell'Azienda Universitaria Ospedaliera Luigi Vanvitelli (guidata da Antonio Giordano), un centro di eccellenza presso il Secondo Policlinico di Napoli dotato di ogni macchinario e con un team di 20 super esperti.

Due settimane fa Francesca Simonelli e gli altri oculisti - tutti insieme - hanno operato Matteo e Andrea, bimbi di 8 e 9 anni, pugliesi, affetti da distrofia retinica ereditaria causata da mutazioni bialleliche in un gene denominato RPE65. In pratica, i due piccoli pazienti non vedevano più. Ora giocano a pallone, corrono, camminano senza finire contro gli ostacoli e scendono le scale da soli.

Un miracolo. Quando saranno più grandi dovranno ringraziare una terapia genetica inventata a Napoli 12 anni fa ed esportata nel resto del pianeta.

«Si chiama Luxturna (voretigene neparvovec) - spiega la professoressa Simonelli -. Fornisce una copia funzionante di questo gene ed è in grado, attraverso una singola somministrazione, di migliorare la capacità visiva dei pazienti».

È il terzo intervento del genere al mondo, il primo in Italia. «Fino ad oggi non avevamo terapie per il trattamento delle distrofie retiniche ereditarie. Le persone nate con mutazioni in entrambe le copie del gene RPE65 vanno incontro a una perdita quasi totale della vista sin dalla tenera età, fino alla cecità totale». Insomma, vivono nell'ombra per poi sprofondare nel buio.

Invece la terapia genica consente di sostituire il gene malato con quello normale. Si inietta direttamente nella retina e i risultati della modifica visiva si vedono già dopo pochi giorni. «Sono straordinari nei casi di questi due bambini, che nella loro vita hanno solo utilizzato le mani e gli altri sensi: abbiamo osservato subito un miglioramento nei loro movimenti, anche con scarsa luce. Ora possono giocare a pallone, correre».

Una storia a lieto fine. Matteo e Andrea ora devono solo godersi il sole, il mare, i volti delle persone care e degli amichetti di scuola e tutte quelle meraviglie della vista che agli altri sembrano banali. Qualche goccia negli occhi ogni giorno e un controllo medico all'anno. Erano ciechi, ora vedono il mondo.

