Ha raccontato di aver sparato alla cieca per mettere in fuga i ladri che aveva sentito armeggiare all'ingresso della villa dove lavora come custode, vicino Bologna. Cinque colpi esplosi da due finestre, mentre la moglie del 68enne era in preda al panico.

Tutto è accaduto quando le luci dell'alba non cerano ancora, intorno alle 5.10 del mattino di ieri. L'uomo, ora sotto choc e indagato per omicidio preterintenzionale, ha detto di aver sentito almeno due persone forzare l'ingresso di un capanno dove erano custoditi degli attrezzi: i proiettili hanno colpito uno dei ladri (di età tra i 20 e i 25 anni), trovato senza vita proprio davanti alla casa di campagna a Bazzano, in Valsamoggia. Il cadavere è stato rinvenuto dagli stessi coniugi, usciti all'esterno dell'abitazione dopo la sparatoria. Ora si tratta di stabilire se, in base alle nuove norme, si tratta di un caso di legittima difesa oppure no. Gli investigatori hanno verificato che l'arma che ha sparato era regolarmente detenuta.

Oltre a chiarire la dinamica di quanto accaduto nella villa in via Ghiarino a Bazzano, nel Bolognese, i carabinieri del comando di Borgo Panigale stanno raccogliendo elementi per fare luce su altri furti che, intorno alla dimora storica, sono stati messi a segno sempre nella stessa notte. A quanto si apprende, infatti, sarebbe stato preso di mira dai ladri anche un bar.

La senatrice leghista Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra alla presidenza dell'Emilia-Romagna (si vota il prossimo 26 gennaio) ha detto che «quando c'è di mezzo un morto è sempre un dramma, ma io sto sempre con chi si difende».

Venerdì 6 Dicembre 2019, 05:01

