Mario Fabbroni God save the Queen. Lo dicono da sempre i sudditi di Sua Maestà,

God save the Queen. Lo dicono da sempre i sudditi di Sua Maestà, lo cantano i Beatles e i Queen. Ma forse stavolta a salvarsi deve essere l'intera Royal Family da accuse reciproche e falsità innescate dall'intervista tv del principe Harry e della sua consorte Meghan.

Dopo la replica di Elisabetta II («dispiaciuta per loro ma la questione razzismo andrà affrontata»), ecco che il principe William, secondo in linea di successione al trono britannico, è stato costretto pure lui a rispondere ma senza il consueto aplomb: «Non siamo affatto una famiglia di razzisti» («Wère very much not a racist family»). La prima uscita post intervista del duca di Cambridge e della moglie Kate - o Catherine, come ormai preferisce farsi chiamare, sembra avere i toni di un interrogatorio. «Ha parlato con suo fratello?», esordisce un giornalista. «Non ancora, ma lo farò», risponde sbrigativo il primogenito di Carlo e Diana. Poi arriva il colpo vero: la richiesta alla Royal Family di giustificarsi dal sospetto infamante del razzismo dinanzi a un Regno sconcertato, specie nelle sue sempre più vaste componenti non bianche.

Ma anche ai duchi di Sussex non va meglio. Il New York Post scrive infatti che Harry non è stato per nulla abbandonato al proprio destino. Anzi. Avrebbe ricevuto ben 13 milioni di dollari dall'eredità della madre, Lady Diana. Il lascito vero e proprio sarebbe stato di 9 milioni, poi lievitati e incassati all'età di 25 anni.

