+Mario FabbroniGod save the Queen e anche migliaia di sudditi di Sua Maestà che hanno il morbillo. Incamminatasi sulla strada della Brexit, la Gran Bretagna punta l'indice contro l'Italia sostenendo che l'aumento dei casi di morbillo (una vera e propria «emergenza nazionale», secondo un allarme lanciato da Public Health England), potrebbe in gran parte essere stato determinato da cittadini britannici che sono stati contagiati in Italia. La tesi è sulle colonne del giornale conservatore Times in un editoriale che punta il dito contro le «campagne anti vaccini dei partiti populisti italiani Lega e Movimento 5Stelle quando erano all'opposizione». Secondo il quotidiano, in Italia c'è stato un «aumento esponenziale dei casi di morbillo che dipende da un drastico calo nelle vaccinazioni». Ironia della sorte, conclude David Aaronovitch nel suo articolo, Matteo Salvini «da una parte parla dei rischi di malattie importate dall'Africa e dall'altra porta avanti una politica che ucciderà i bambini italiani». Agli inglesi si aggiunge l'Ocse, che colloca l'Italia come fanalino di coda della Zona Euro per le vaccinazioni obbligatorie, anche se a preoccupare è appunto l'allarme morbillo con un boom di contagi nel 2017: oltre 5mila casi (dei quali 4 mortali), un dato quasi sei volte superiore a quello registrato nel 2016 (appena 843).Un fuoco di fila che ha costretto la ministra della Salute Giulia Grillo a dichiarare che «alcuni trend dicono che su alcuni vaccini come l'esavalente si può allentare, mentre per altri come il morbillo no. La maggioranza di governo troverà un'intesa e presenterà una nuova legge che mantenga le coperture sanitarie».La situazione non sembra migliorata: dall'inizio del 2018 infatti sono stati registrati 1.716 i casi di morbillo: l'84% in cinque regioni tra cui Sicilia (920), Lazio (184), Calabria (131), Campania (108) e Lombardia (99). Sempre dal primo gennaio a maggio 2018 sono stati segnalati 4 decessi, che si aggiungono ai 4 segnalati nel 2017. L'Organizzazione Mondiale di Sanità (Oms) rincara la dose: «La malattia doveva essere eliminata in Europa già nel 2015». E l'Istituto Superiore di Sanità avverte la ministra: «Attenti a non compremettere la salute degli italiani».riproduzione riservata ®