Mario FabbroniGiovanni Veronesi ha firmato la regia del film Non è un Paese per giovani, che è anche il titolo della trasmissione in onda dal lunedì al venerdì su Radio2 (ore 12-13.30): cosa ne pensa della fuga degli universitari dall'Italia?«Proprio oggi abbiamo una diretta su Radio2 dalla Sapienza di Roma, vengo ad ascoltare e magari recuperare qualche giovane rispetto all'idea di andar via. Però dico pure che i ragazzi italiani hanno ragione. Non c'è mai chi ascolta i loro sogni. Al governo c'è gente che sembra giovane, invece parlano tutti già da vecchi».Si scappa da un Paese che non offre futuro?«Non c'è più la fuga dei cervelli. Da qui scappano tutti, ragazzi bravi nello studio e figli di operai. L'Italia non ha un progetto, non investe affatto sui giovani».Faccia un esempio...«Mio nipote è archeologo ma la specializzazione l'ha fatta a Londra. Lo pagano, all'estero può vivere da solo e imparare pure la lingua. In Italia invece se vuoi fare il ricercatore, vieni visto come se fossi un alieno».Eppure essere italiani non è così male...«Vero, la cultura noi la portiamo dentro. Un sommelier italiano che va in Australia sa comunque qualcosa di Dante. Tra un ignorante italiano e un ignorante australiano c'è un abisso: l'italiano sembrerà Umberto Eco. Eppure qui i giovani si sentono sempre come un signor Nessuno».