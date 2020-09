Mario Fabbroni

Finisce in parità ma il 3-3 nelle sei regioni che hanno immediatamente decretato Governatori e nuove composizioni dei Consigli (in Valle d'Aosta infatti saranno i partiti a scegliere la loro guida in Giunta, dopo aver formato la maggioranza) ha il sapore della vittoria soprattutto per il Pd. Non c'è stata alcuna spallata: sia in Toscana (con il candidato di Zingaretti che sarebbe stato eletto anche senza sostegno di Renzi e contro M5s) come in Puglia, dove Raffaele Fitto (confluito in FdI) sembrava accreditato di un testa a testa all'ultimo voto invece è sprofondato senza appello contro l'uscente Michele Emiliano.

Ma è tutt'altro che scontata l'affermazione che il voto amministrativo (mancano i Comuni, verranno scrutinati oggi) non avrà conseguenze nei palazzi della politica. Il boom di Luca Zaia in Veneto - dove la lista del presidente doppia quella ufficiale della Lega - potrebbe aprire una stagione di attacco alla leadeship del Carroccio, con Matteo Salvini che ha perso la sfida toscana con la propria candidata. Su di giri Giorgia Meloni, l'unica a portare a casa il risultato di una regione (le Marche) strappata al centrosinistra. Anche in questo caso si apre una riflessione sulla guida del centrodestra, che vede FdI forse come unico partito in costante ascesa.

Non si sta tranquilli neppure a sinistra e nel governo. La Liguria del riconfermato Toti sembra mettere la parola fine all'accordo territoriale PdM5s , anche se il segretario del Pd insiste sulla possibilità di allargarla nelle prossime consultazioni. Ma sul Pd pesa anche la performance dai grandi numeri di Vincenzo De Luca in Campania, che veste i panni dello Zaia del Sud quindi forse pensa di contare di più a livello nazionale. Sta di fatto che - statisticamente parlando - le regioni governate dal centrodestra erano 14 prima di questo voto e sono diventate 15. Mentre il Movimento 5 Stelle praticamente sparisce nelle rappresentanze regionali. A che serve - si domandano molti militanti - continuare a perdere?

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 05:01

