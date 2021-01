Mario Fabbroni

Fine delle camere separate alla Casa Bianca. I Biden, a differenza dei Trump, condivideranno la stessa camera da letto. Anzi, hanno deciso di fare piazza pulita, così nelle ore che precedono il trasloco, alla Casa Bianca sono impegnati soprattutto nel sistemare reti e materassi nuovi di zecca.

Un dettaglio, tra tanti, che evidenzia la differenza tra le due coppie. Melania aveva scelto una grande suite usata da molte coppie presidenziali, vicino alla West sitting hall, mentre il marito dormiva in una camera usata come studio dai suoi predecessori. Negli ultimi giorni da first lady, Melania Trump è stata il più possibile lontana dal marito infuriato per la fine della presidenza. Imperturbabile, si è dedicata ai preparativi per la partenza, alla ricerca di una nuova scuola per il figlio Barron, perfino al messaggio di saluto da registrare.

Fonti a lei vicine riferiscono che le sarebbe piaciuto essere presente all'insediamento di Joe Biden.

Trump cambia anche la storia degli scambi di cortesie tra ex e nuovo Presidente: non riceverà Biden e signora, al suo posto ci sarà il capo dei maggiordomi. E niente saluto ma solo un video di commiato.

