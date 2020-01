Mario Fabbroni

È il giorno della Regina, un Queen Day decisamente a tinte fosche per una Elisabetta che invece ha abituato i suoi fans ai colori sgargianti di vestiti e cappellini.

Oggi infatti Sua Maestà stabilirà le regole del divorzio di Harry e Meghan dalla famiglia reale: una separazione definitiva non concordata dai due sposini con The Queen, atto senz'altro più doloroso dell'oramai prossima Brexit.

Lo straordinario vertice di famiglia determinerà quale ruolo futuro debbano avere Harry e Meghan dopo la rinuncia dei duchi di Sussex ai loro compiti nella famiglia reale britannica.

Alla riunione, che si tiene al castello di Sandringham (Norfolk, nell'Inghilterra orientale), parteciperanno Harry, il fratello William e il principe Carlo. Meghan invece resta in Canada, dove si svolgerà la nuova vita della coppia e del piccolo Archie, di sette mesi.

Secondo il Times, Meghan Markle ha già firmato un contratto con la Disney, sulla base del quale presterà la sua voce ad una delle produzioni del colosso americano. La duchessa di Sussex ha però voluto che il compenso andasse in beneficenza, a favore di Elephants Without Borders, un'organizzazione che protegge gli animali dal bracconaggio.

Il clima in cui si svolgerà l'inedito summit reale è stato anticipato da William: «Ho tenuto il mio braccio attorno a mio fratello per tutta la vita, adesso non posso più farlo, siamo entità separate», avrebbe confidato ad un amico il principe, almeno secondo quanto riferisce il Sunday Times. Vedere emancipare Harry e Meghan dal status di reali, gettando il Palazzo nel caos, ha profondamente rattristato William: «Tutto ciò che possiamo fare, tutto ciò che posso fare è tentare di sostenerli e sperare che arrivi il giorno in cui saremo di nuovo tutti sullo stesso tono. Io voglio che siamo tutti nella stessa squadra».

Ora però si attende il colpo della Regina.

Lunedì 13 Gennaio 2020

