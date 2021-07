Mario Fabbroni

È entrato nell' ospedale dei Papi, il Gemelli di Roma, come un degente qualsiasi. Praticamente in incognito. Eppure aveva condotto normalmente in Piazza San Pietro l'Angelus domenicale senza suscitare troppo clamore,

Invece Papa Francesco è stato ricoverato nel primo pomeriggio di ieri e sottoposto a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Non un intervento particolarmente problematico, quello eseguito dal professor Sergio Alfieri, se non, comunque, per le cautele legate all'età del paziente: 84 anni. Infatti dovrà restare al Gemelli almeno 5 giorni. È il primo ricovero ospedaliero di Jorge Mario Bergoglio da Papa, ora degente al decimo piano del Policlinico universitario, negli stessi locali che ospitarono i sette ricoveri di Giovanni Paolo II e per questo da Wojtyla stesso ribattezzati come «il terzo Vaticano». Ed è anche la prima operazione chirurgica dopo quella subita a 21 anni a Buenos Aires per l'asportazione di un lobo del polmone destro, a parte quella in gran segreto di un paio d'anni fa, alla Clinica Pio XI di Roma, per una cataratta. Francesco ha voluto aspettare l'inizio di luglio, mese in cui come ogni anno riduce gli impegni e interrompe le udienze, per affrontare questo suo nuovo problema di salute di cui finora in pochi erano al corrente. Sarebbe stato il suo nuovo medico personale, Roberto Bernabei, ordinario di Medicina Interna e Geriatria all'Università Cattolica, a focalizzare che il Papa aveva problemi al colon.

A posteriori, si comprende anche come mai Francesco, all'Angelus di domenica scorsa, avesse più che in altre occasioni chiesto per sé le preghiere dei fedeli: «Pregate in modo speciale: il Papa ha bisogno delle vostre preghiere! Grazie. So che lo farete», aveva detto.

Il Pontefice è arrivato intorno alle 15 di ieri al Gemelli, con una piccola berlina e un seguito ridotto al minimo: due persone. Che tutto avvenisse più o meno senza preavviso è testimoniato dal fatto che personale della sicurezza è stato richiamato all'ultimo momento dalla ferie per presidiare la degenza del Papa, che dovrebbe durare alcuni giorni. A Francesco sono subito arrivati gli auguri del presidente Sergio Mattarella. Il Papa guarda già oltre: sempre ieri ha già annunciato che dal 12 al 15 settembre prossimo, «a Dio piacendo», si recherà in visita pastorale in Slovacchia.

