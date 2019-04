Mario Fabbroni

È come un regalo di nozze. Anzi, di più. I protagonisti della vicenda ci sono tutti (la mamma, la coppia, una bimba appena nata) ma hanno avuto - come dire - un ruolo insolito. Perché Cecile Eledge, 61 anni, è una nonna che ha partorito una bimba concepita in vitro per donarla alla coppia formata da suo figlio gay e dal marito di quest'ultimo.

Ecco la prima bambina al mondo partorita da sua nonna per conto del figlio gay Matthew, sposato con Elliott Dougherty, con una fecondazione artificiale che ha coinvolto anche la sorella di Dougherty.

Una storia incredibile che ha avuto un epilogo ancora più sbalorditivo. Matthew, infatti, aveva perso il lavoro di insegnante in una scuola cattolica del Nebraska (Usa) dopo aver annunciato il suo matrimonio. La coppia omosessuale temeva di non ottenere il permesso di adottare un bambino, dato che il Nebraska è uno dei Stati americani più conservatori. Così ha deciso di tentare la fecondazione in vitro: la sorella di Dougherty, Lea Yribe, ha donato i suoi ovuli mentre Eledge lo sperma in modo che il nascituro avrebbe avuto il materiale genetico da entrambe le parti della famiglia. La madre di Eledge si è offerta di portare a termine la gravidanza.

Così la piccola Uma Louise Dougherty Eledge è venuta alla luce due settimane fa. «Volevo farlo come dono di una madre a suo figlio», ha spiegato la nonna che è anche mamma per surroga. All'inizio la donna temeva che i medici si sarebbero opposti a causa della sua età. Ma dopo un check-up, Carl Smith, uno specialista in medicina materna e fetale dell'ospedale, ha scoperto che la donna era in ottima salute e sembrava più giovane di quanto decretasse l'anagrafe. È bastato che assumesse degli estrogeni all'inizio della gravidanza, finché la placenta non è stata in grado di produrli da soli. La donna non ha avuto nessuna complicazione.

Sui social il dibattito è feroce: molti i commenti positivi che evidenziano la grande unità e solidarietà delle due famiglie, che hanno combattuto ogni stereotipo sessista partecipando insieme a un evento senza precedenti, ma non mancano le insinuazioni - infondate - che Eledge abbia fatto sesso con sua madre.

