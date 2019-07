Mario Fabbroni

Due violente esplosioni, alle 16:46. «Fortissime, come mai prima». Ieri Stromboli ha seminato paura, fuoco e morte, con due colate laviche che scendono dalla Sciara del fuoco dirette a mare. Un'eruzione violenta che ha causato il decesso di un turista che stava facendo un'escursione a Punta del Corvo, un sentiero libero di Ginostra, assieme a un amico. L'uomo forse è stato colpito da qualche masso lavico o è rimasto vittima di uno dei tanti incendi causati dai lapilli incandescenti che sono caduti su canneti e arbusti appiccando il fuoco anche a quote non alte.

Il fuggi-fuggi è scattato subito. C'è stato chi ha cercato riparo in casa, chi si è buttato in mare per paura dei roghi. Due escursionisti sono precipitati impegnando i vigili del fuoco con un elicottero per portare a termine il loro salvataggio. Chi ha aveva una barca si è allontanato.

La zona più colpita è la piccola frazione di Ginostra, con un morto e diversi danni da quantificare. Qui - racconta il giornalista e proprietario di un bazar, Giancarlo Giuffè - «tutte le persone che si trovavano al villaggio, circa un centinaio tra turisti e residenti, si sono lanciate in mare».

Il fenomeno esplosivo «si può considerare sostanzialmente concluso», ma non è possibile prevedere se ci saranno delle repliche «perché non esistono segnali precursori che annunciano questi eventi», ha detto il direttore dell'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Eugenio Privitera. La Protezione civile regionale siciliana ha disposto lo stazionamento alla fonda di Stromboli di una nave militare e di una nave privata a scopo precauzionale, per interventi di soccorso e per una eventuale evacuazione dell'isola.

La paura è infatti tornata a quasi 17 anni dal 30 dicembre 2002, quando un pezzo consistente del costone della Sciara del fuoco precipitò in mare creando un'onda anomala alta 20 metri che travolse tutta la costa danneggiando case, barche, negozi, vegetazione: aveva un'estensione complessiva di due milioni di metri cubi, l'equivalente di un palazzo di 30 piani.

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

