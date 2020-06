Mario Fabbroni

Dalle 13.30 di ieri è libero. Può tornare a Roma oppure andare altrove. Alle spalle i 5 anni e 7 mesi trascorsi in galera: camicia blu sbottonata, jeans, borsone in spalla e lo sguardo mai sollevato dal suolo del cortile del carcere di Oristano.

Massimo Carminati, uno dei protagonisti dell'inchiesta Mondo di mezzo che una volta era anche Mafia capitale, ha concluso al momento la sua esperienza come detenuto. Scadenza dei termini di custodia cautelare, potrebbe finire di nuovo dietro le sbarre solo quando verrà effettuato il ricalcolo della pena. I suoi avvocati - Cesare Placanica e Francesco Tagliaferri - si sono visti accogliere l'ennesima istanza di scarcerazione inoltrata al Tribunale della libertà. Solo 4 giorni fa erano arrivate le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione, che ha modificato la condanna di Carminati da associazione mafiosa ad associazione a delinquere e sulla base della quale la Corte d'Appello dovrà fare il computo definitivo dei giorni di carcere che gli restano da scontare.

«Finalmente tutelato un principio di civiltà», commenta l'avvocato Placanica. All'ex Nar, che perse un occhio un occhio in uno scontro a fuoco con la polizia e per questo soprannominato il cecato, è stato soprattutto applicato il regime del 41bis, quello particolarmente rigido riservato a camorrristi e mafiosi. Ma - scrivono i giudici - i termini di scarcerazione sono già trascorsi: «Nei confronti dell'imputato non sono state applicate sospensioni della pena, che invece ha continuato a decorrere. In definitiva, non può dirsi che nel procedimento in esame siano sospesi i termini di durata della misura cautelare, trattandosi di procedimento rientrante tra quelli per i quali non opera la sospensione».

In altre parole, Carminati si trovava in carcere in custodia cautelare e non per una condanna definitiva. Era stato utilizzato tutto il tempo che la legge consente. A tenerlo ancora in carcere, due contestazioni di corruzione propria: ma la dimostrabilità non si è concretizzata.

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha inviato gli ispettori. C'è infatti un impiccio da sbrogliare: nel merito Carminati è già stato giudicato, c'è (in un certo senso) un giudizio definitivo. Manca però la quantificazione della pena. Carminati non è passato dallo stato di soggetto cautelato a quello di condannato definitivo.

Una leggerezza che oggi fa rima con libertà.

Mercoledì 17 Giugno 2020

