Mario Fabbroni

Da martedì a ieri, quindi in soli tre giorni, si sono registrati «due piccoli crolli dal ghiaccio del Planpincieux, per un totale di 2.500 metri cubi di materiale, pari all'1% della massa complessiva».

Il glaciologo Fabrizio Troilo della Fondazione Montagna sicura di Courmayeur illustra con questi numeri la velocità con cui il ghiacciaio situato sul versante italiano del Monte Bianco scivola a valle. Questa dello sgretolamento parziale potrebbe essere una buona notizia, ma i tecnici non abbandonano la cautela: «A questo punto potrebbe cadere in piccole porzioni, che è quello che speriamo, ma nessuno può dire che non cada in un pezzo unico da 250 mila metri cubi - aggiunge Troilo -. In assenza di modelli matematici precisi «si è aumentato il livello di analisi, oltre a tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, a dimostrazione che su questa vicenda stiamo facendo tutto il possibile»,

Un allarme rosso senza precedenti che è finito pure sulle pagine del Times of India, uno dei principali quotidiani indiani in lingua inglese. Nel suo reportage, il giornale ricorda come il fenomeno che si sta verificando in Val d'Aosta non sia altro che un'ulteriore manifestazione dei guai causati dal cambiamento climatico e dall'innalzamento delle temperature in tutto il pianeta.

I primissimi dati forniti dal radar che monitora il ghiacciaio Planplanpincieux confermano uno spostamento irregolare: 30 centimetri mercoledì scorso, 35 ieri. Intanto Legambiente ha organizzato una tre giorni di veglie funebri «perché I ghiacciai stanno morendo e hanno diritto a un funerale». Sette gli appuntamenti sulle Alpi italiane che prenderanno il via proprio oggi, in concomitanza con lo sciopero globale per il clima dei Fridays For Futurè, per concludersi domenica 29.

Venerdì 27 Settembre 2019, 05:01

