Come si regolerà il magistrato cui verrà affidata l'indagine sul caso cinghiali?

La Procura romana infatti sta per occuparsi della vicenda, dopo che la Sindaca Virginia Raggi ha ufficialmente accusato di immbilismo la Regione Lazio guidata dal nemico Nicola Zingaretti a proposito dell' invasione di campo causata dai cinghiali. L'esposto imputa le responsabilità del mancato controllo degli aggressivi e irsuti quadrupedi proprio alla Regione, che avrebbe dovuto impedire un nuovo sacco di Roma. I cinghiali sono oramai padroni di buona parte del territorio: scorrazzano per strada, entrano nei garage e supermercati, fanno paura. E portano voti. Stefano Pedica (+Europa) attacca: «Con Raggi siamo alle comiche finali. Il solito scaricabarile, pure sui cinghiali...». Anzaldi (Iv) poche ore prima aveva mostrato il video del mancato agguato di una dozzina di cinghiali contro il suo cane. Insomma, una polpetta avvelenata. Ma non per i cinghiali.



