Mario Fabbroni Che siano tecnici di parte, schierati da sempre contro la realizzazione

Che siano tecnici di parte, schierati da sempre contro la realizzazione della Tav, non è messo in dubbio neppure da loro stessi. Così la relazione su costi/benefici del treno veloce che dovrebbe collegare Torino e Lione (fatta per conto del ministro Toninelli), non ha sorpreso affatto: anzi, sono fioccate così tante reazioni da far intuire che il fronte che si oppone allo stop voluto dal Movimento 5Stelle, sia in realtà sempre più preparato alla lotta. Anzi, si stia ingrossando dopo che il risultato elettorale in Abruzzo fa chiaramente capire chi ha il gradimento popolare tra Salvini e Di Maio nel governo giallo-verde.

Ma ecco i numeri secondo la commissione di esperti guidata dal professor Marco Ponti (ma l'ingegnere Pierluigi Coppola, non ha sottoscritto il documento): la sproporzione di costi sarebbe di almeno 5,7 miliardi rispetto ai benefici e con l'ipotesi che il divario arrivi fino a 8 miliardi. «Un'analisi basata su alcuni assunti distorsivi. Inoltre il documento non tiene conto dello stato di avanzamento dei lavori dell'opera, per cui sono stati già spesi 1,2 miliardi di euro», sostiene Oliviero Baccelli, direttore del Certet (Centro di Economia regionale, dei trasporti e del turismo dell'Università Bocconi di Milano).

Rimasto secretato per oltre quaranta giorni, la relazione stima invece i benefici in più di 800 milioni: cifra ben lontana dai 20 miliardi previsti da Telt, la società italo-francese che segue i cantieri. Proprio dalla Francia, già in rotta di collisione con l'Italia su molti temi, fanno sapere che «esperti stanno analizzando i numeri dello studio italiano». Gasparri (FI) intanto attacca: «L'analisi costi-benefici va fatta su Toninelli. Quanto costa e quanti danni crea?». Zingaretti (Pd) afferna che si tratta «di uno studio manipolato per interessi politici». E Fassino (Pd) rincara: «Fermare la Torino-Lione costa quanto farla». Berlusconi punta sul fatto che lo stop «costerebbe la perdita di 50 mila posti di lavoro».

Per ora Salvini sta in silenzio. Mentre lo schieramento del Si annuncia: «Ci faremo sentire, eccome...».

