Mario Fabbroni

«Caro Giovannino, quando abbiamo letto la tua storia, così breve ma già così importante, ci è venuto subito nel cuore il desiderio di accoglierti tra noi». Inizia così la lettera del Cottolengo recapitata all'ospedale Sant'Anna di Torino, dove i genitori hanno abbandonato il neonato (che ora ha 4 mesi) affetto da una rarissima e incurabile malattia della pelle, la ittiosi Arlecchino.

Infatti anche la Piccola Casa della Divina Provvidenza, più conosciuta come Cottolengo, vuole Giovannino: ma al pari di altre persone che in poche ore hanno manifestato la volontà di adottare il piccolo senza più una famiglia. «Sono almeno una decina le telefonate in cui è stata manifestata una forte volontà di prendersi cura del bimbo», conferma Daniele Farina, direttore della Neonatologia dell'Ospedale Sant'Anna.

La vicenda - raccontata dal quotidiano La Stampa - ha intenerito l'Italia intera. Giovannino (come lo hanno ribattezzato i medici) è stato concepito con una fecondazione eterologa e avrebbe già superato la fase più acuta che, per quel tipo di malattia congenita, è quasi sempre fatale già nei primi giorni di vita.

Da quattro mesi, insimma, Giovannino ha tante mamme: le infermiere. Ma l'ospedale sta cercando una struttura che possa prendersi carico del neonato, che necessita di assistenza continua, quando avrà superato i sei mesi di vita.

Così è scattata una generosa gara di solidarietà. Nella lettera spedita dal Cottolengo, Madre Elda e Fratel Giuseppe si rivolgono direttamente al piccolo paziente: «Sai, alcuni pensano ancora a casa nostra come un luogo dove abita gente che è bene non mostrare in giro. Qui invece troverai solo una casa con persone che ti vogliono bene e si prendono cura di te fino a quando sarà necessario. Vorremmo pensare un'accoglienza degna del valore infinito della tua esistenza».

L'Ittiosi Arlecchino è una patologia così poco frequente - colpisce un neonato su un milione - da non essere neppure compresa nell'elenco delle malattie rare. La pelle si divide in grosse squame e chiazze - da cui il riferimento alla celebre maschera Arlecchino - e non può mai essere esposta al sole.

riproduzione riservata ®

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA