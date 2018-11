Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniCapelli corti e ricci e non lunghi e lisci come nella tradizione occidentale, Neanche un filo di barba, occhi grandi e naso allungato. Il vero volto di Gesù Cristo diventa un caso non solo archeologico ma soprattutto religioso, perché manda in soffitta secoli di rappresentazioni sacre, dipinti, sculture. Traballa perfino l'autenticità dell'impronta sul telo della Sacra Sindone custodito a Torino.Tutta colpa di un ritratto inedito che si trova sulle pareti di una chiesa bizantina nel deserto del Negev, a sud di Israele: di colore rosso cremisi e sbiadita dal sole, potrebbe essere stato dipinto cinque secoli dopo la morte di Cristo. Rappresenta la prima scena del suo battesimo trovata in Terra Santa. Un'eccezionale scoperta che però non è venuta fuori all'improvviso, dato che il ritratto è conosciuto da quasi ottant'anni: finora però non era stato analizzato, diciamo pure che era stato sottovalutato perché in cattivo stato di conservazione. Poi il colpo di scena.«Ero lì al momento giusto e nel posto giusto, con l'angolo giusto di luce e, improvvisamente, ho visto gli occhi», ha raccontato Emma Maayan-Fanar, dell'università israeliana di Haifa, che ha saputo notare i tratti cremisi celati dal tempo grazie ad una luce particolarmente favorevole. Come in una sorta di gioco enigmistico-archeologico, i ricercatori hanno unito insieme i tratti sbiaditi: «E abbiamo notato che era il volto di Gesù durante il suo battesimo».La figura, dipinta sulle pareti dell'abside del Battistero, è quella di un giovane dal volto ovale e senza barba con capelli corti e ricci, occhi grandi e naso lungo. Ma perché si tratta del volto di Gesù? Per molti aspetti. Innanzitutto perché accanto c'è un altro volto più grande, circondato da un alone, che potrebbe essere Giovanni Battista. Tracce di pittura in tutto l'abside suggeriscono che questi due volti facessero parte di una scena più ampia. La scena del battesimo di Cristo - scrivono gli autori della scoperta sulla rivista Antiquity - si trova frequentemente nella prima arte cristiana e bizantina. Lo scorso anno in una delle altre due chiese di Shivta fu trovato un altro dipinto religioso, nel quale viene mostrata la trasfigurazione divina di Gesù durante la scalata del Monte Tabor. Poi, grazie all'analisi al computer, è stato possibile tratteggiare con maggior dettaglio il volto dell'uomo raffigurato, decisamente diverso dall'iconografia classica del volto di Gesù.riproduzione riservata ®