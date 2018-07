Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniCaffè a volontà, come elisir di lunga vita. Uno studio inglese fa giustizia circa le credenze anti-tazzina di caffè, anche quando se ne fa un utilizzo apparentemente eccessivo accendendo il gas sotto alla moka più volte a distanza di poche ore. La notizia farà piacere soprattutto ai napoletani, popolo abituato a sorseggiare spesso e volentieri (oltre che in ogni momento della giornata) quei chicchi macinati e trasformati in bevanda calda o fredda. Ma in realtà si esulta in ogni angolo del pianeta, dato che il caffè (anche se non è espresso, come si beve in Italia) accompagna quotidianamente l'esistenza di centinaia di milioni di persone.Lo studio pubblicato da Lancet Internal Medicine è durato ben 10 anni ed ha coinvolto 500mila cittadini britannici monitorati a seconda delle quantità di caffè assunte. Un terzo dei partecipanti al test genetico elaborato dai ricercatori dello U.S. National Cancer Institute beveva da due a tre tazze al giorno, mentre 10 mila superavano le otto tazzine.Tuttavia l'eccesso di assunzione di caffè non si è rivelato per niente deleterio per la salute delle persone: nei 10 anni di durata dell'esperimento, sono morti infatti solo 15mila partecipanti di età compresa tra i 40 ed i 69 anni. Addirittura la mortalità è calata del 12% anche in chi è più sensibile agli effetti della caffeina.Il minor rischio, spiegano gli autori della ricerca scientifica, riguarda tutti i consumatori di caffè, indipendentemente dalla quantità consumata. «Non è chiaro come il caffè possa influire sulla longevità delle persone - spiegano gli esperti -. La bevenda contiene oltre mille composti, inclusi molti antiossidanti, che infatti potrebbero proteggere le cellule».Sostanze anti-ossidanti in cui non figura però la caffeina, visto che gli effetti benefici del caffè sono stati riscontrati (da studi precedenti) pure in quei soggetti che sorseggiano quotidianamente tazzine di decaffeinato.riproduzione riservata ®