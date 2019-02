Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniC'è già l'hashtag che va forte su Twitter (#IostocoiPastori) ma la Rete mette tra le ricerche di tendenza anche #LatteSardegna e #ilLattenonsiSpreca in riferimento ad una foto che vede gli autori della rivolta (i pastori sardi) gettare per terra ettolitri di latte appena munto. Un gigantesco fiume bianco.Perché la guerra del latte, che da mesi vede contrapposti industriali e pastori sardi, ora è diventata maledettamente seria. Il livello di scontro infatti si è alzato, l'isola rischia di restare isolata visto che i manifestanti intendono bloccare i porti per infliggere disagi maggiori e farsi ascoltare. Ma cosa succede? Che i pastori sardi non vogliono più essere pagati «quattro soldi» per la raccolta e la vendita all'ingrosso del pregiato latte di mucca, pecora e capra che rappresenta uno dei maggiori tesori alimentari. «Nei negozi il prezzo del latte è alle stelle e noi veniamo indennizzati sempre allo stesso modo - inveiscono gli allevatori -. Ora basta, però». Così all'improvviso sono state bloccate strade, ferrovie, ponti. E per domenica 24 - giornata di votazioni in Sardegna - i pastori minacciano di «bloccare tutti i seggi».« Il prezzo di circa 60 centesimi al litro è una elemosina che non copre neanche i costi di allevamento e di alimentazione e spinge alla chiusura i 12mila allevamenti presenti in Sardegna, in cui si trova il 40% delle pecore allevate in Italia, che producono quasi 3 milioni di quintali di latte destinato per il 60% alla produzione di pecorino romano (Dop). La situazione è insostenibile», afferma Coldiretti all'indirizzo dell'associazione degli industriali. Il vicepremier Matteo Salvini fa suo il grido di dolore degli allevatori sardi, oggi il ministro Centinaio passerà dalla Borsa del Turismo di Milano alla questione latte volando in Sardegna. La vertenza infatti sta infiammando il clima politico-imprenditoriale. I veterinari si sono schierati al fianco dei pastori, domani a Nuoro chiuderanno i negozi e, dalle ore 10, saranno protagonisti di una manifestazione con partenza dalla stazione ferroviaria «in segno di condivisione con gli amici pastori e agricoltori».mario.fabbroni@leggo.itriproduzione riservata ®