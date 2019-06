Mario Fabbroni

Avrebbe ingerito la cocaina contenuta in una bustina: per questo, da ieri pomeriggio, un bambino di un anno e mezzo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Brescia. Dagli accertamenti svolti dal personale sanitario sembra appunto che abbia ingerito la sostanza stupefacente ma sono in corso le indagini dei carabinieri di Piacenza e di Brescia, che hanno ascoltato i genitori.

Per il momento la coppia avrebbe raccontato di aver trovato il bambino «con una bustina vuota in mano in un giardino pubblico», dopodiché sarebbero iniziate crisi convulsive. Ma è chiaro che la versione fornita è al vaglio degli investigatori e dei magistrati della procura.

Sta di fatto che i due hanno portato il figlio d'urgenza al pronto soccorso di Piacenza e, dopo le prime cure e accertamenti, è stato disposto il trasferimento immediato nel centro specialistico lombardo, visto che nel frattempo il piccolo è finito in coma. Ma in serata sono arrivate anche buone notizie, nel senso che il piccoli ha mangiato da solo e le sue condizioni stanno migliorando, come hanno fatto sapere fonti ospedaliere. I medici stanno tuttavia valutando se l'alterazione dei metaboliti sia dovuto ad ingerimento di cocaina o di una sostanza da taglio.

La vicenda richiama un'altra recente storia balzata agli onori delle cronache esattamente un mese fa: quella di un bimbo appena nato che era già tossicodipendente in quanto era venuto al mondo a Milano da una donna che aveva assunto regolarmente sostanze stupefacenti durante la gravidanza. La mamma Elnora, un'ucraina di 28 anni, aveva infatti partorito in una cascina nel Boschetto della droga di Rogoredo. Il neonato fu stato subito ricoverato in terapia intensiva nella clinica Mangiagalli perché in astinenza, con i medici che hanno adottato una terapia di disintossicazione durata 3-4 settimane e che ha messo fuori pericolo l'incolpevole tossicodipendente precoce.

Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:01

