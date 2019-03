Mario Fabbroni

Attaccati alla radio per ascoltare Alto Gradimento oppure incollati alla tv per serate indimenticabili davanti a trasmissioni cult come Quelli della notte, Indietro tutta, L'altra domenica. Per milioni di italiani, Mario Marenco (scomparso ieri all'età di 85 anni) è stato uno spasso e al tempo stesso un'icona: in tanti, negli anni, si sono lasciati influenzare dai suoi personaggi spesso surreali e autori di battute poi entrate nel lessico quotidiano.

Come Riccardino, il bambino discolo vestito con grembiulino azzurro e mollettone nei capelli, cui Renzo Arbore non poteva esimersi dal domandare: «Ma tu, quanti anni hai?». E lui, quasi vergognandosi: «Cinquantuno!!». Come il colonnello Buttiglione, la Sgarambona, l'astronauta spagnolo Raimundo Navarro (dimenticato nello spazio a bordo della Paloma Segunda, navicella piena di difetti), il dottor Anemo Carlone, il professor Aristogitone (che «dopo anni di duro lavoro in mezzo a queste quattro mura scolastiche» sognava di prendere «a mazzate» gli studenti «delinquenti»), Verzo, Ida Lo Nigro, il poeta Marius Marenco. Mr. Ramengo, la Mamma d'Italia e la sua imprecazione universale Mannaggia il tacchino! pronunciata mentre provava ad aggiustarsi il tacco delle scarpe.

«Sono sotto choc, dopo Gianni Boncompagni perdo un altro compagno di vita. Mario Marenco è il migliore umorista che abbia mai conosciuto, un intellettuale finissimo, un personaggio che svettava per la sua originalità e per la straordinaria indipendenza - ricorda Renzo Arbore -. Tra noi non c'è mai stato un momento di crisi, una parola fuori posto. Era nato a Foggia e poi aveva studiato a Napoli. Proprio come me».

«Quando parlavo con lui scherzavamo sempre. Non sono mai riuscito a dirgli quanto mi piaceva quanto ho imparato da lui. Numero Uno in tutto», confessa oggi Nino Frassica, che in Indietro tutta faceva il Bravo presentatore e doveva spesso arginare le scorribande di Marenco. Che restano solo in un tenero ricordo.

mario.fabbroni@leggo.it

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA