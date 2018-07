Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniAppena ventiquattrore di fuoco, ma gli effetti sono stati devastanti. Le fiamme che hanno avvolto due grandi boschi attorno ad Atene - spingendosi poi fino alle spiagge di Rafina e della località di Mati - hanno infatti distrutto decine di vite umane oltre a migliaia di case, auto, aziende, animali. Il vento impetuoso e le temperature torride hanno alimentato il fuoco, rendendolo praticamente invincibile.Mettono i brividi le parole del sindaco di Rafina, Evangelos Bournos, alla tv greca Skai: «Temiamo che le vittime degli incendi in Attica possano essere oltre 100. Sono almeno 1500 le case distrutte. No, non ho mai ricevuto alcun ordine di evacuazione».Per ora il bilancio ufficiale eleborato dai pompieri parla di 74 morti. Negli ospedali della capitale ellenica ci sono 164 feriti, ustionati o intossicati dal fumo, tra cui 23 bambini.Le immagini di Mati, la cittadina più colpita e dove molti greci hanno le loro seconde case, «ricordano lo scenario macabro di Pompei»: i soccorritori hanno trovato i corpi carbonizzati di due donne morte abbracciate ai loro bimbi, mentre 26 persone di una stessa famiglia (o un gruppo di amici) non hanno trovato scampo in un ristorante e altre sono state bloccate da una scogliera mentre tentavano di raggiungere il mare. Cinque turisti sono annegati tra le onde, altre centinaia sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera greca dopo essere rimasti per ore al largo visto che il fuoco era arrivato praticamente in acqua. Lefteris Stoukogeorgos, uno dei sopravvissuti nella zona dell'Attica più violentata dai roghi di matrice dolosa, aggiunge: «Non si respirava nè si vedeva, la gente vagava ricoperta dalla fuliggine». Tutti i superstiti hanno raccontato della velocità dei roghi: che li hanno raggiunti nelle case, negli hotel, in auto o lungo le strade. Molti hanno parlato di «fuoco come torrenti di lava», che avanzavano ingoiando tutto e tutti.Un'immane tragedia che colpisce la Grecia in piena stagione turistica. Il premier Tsipras ha proclamato tre giorni di lutto nazionale e promesso che nessuno verrà abbandonato dallo Stato. Dall'Europa sono partiti Canadair e aiuti, anche il premier turco Erdogan si è adoperato per salvare questa parte di Grecia piombata nella morte e nel terrore.riproduzione riservata ®