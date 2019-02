Mario Fabbroni

Alle donne sane che scelgono la chirurgia di riduzione del rischio (unica vera prevenzione possibile per il tumore alla mammella ma anche per quello che colpisce ovaio e utero) verrà riconosciuta - se lo richiedono - una percentuale di invalidità civile per la menomazione permanente di tali organi e per lo stress psichico subito in base al lo status di handicap non grave (legge 104, articolo 3, comma 1), salvo che la sofferenza psichiatrica non sia tale da aggravare ulteriormente la situazione.

È quello che si può tranquillamente etichettare come effetto Angelina Jolie, da quando la notissima attrice ha annunciato al mondo di essersi fatta asportare prima il seno e poi le ovaie per la paura di ammalarsi di tumore: con un intervento sul New York Times, infatti, la star di Hollywood ha confermato di essere portatrice di una mutazione genetica che le ha dato un rischio pari all'87% di sviluppare un tumore al seno e del 50% di sviluppare un cancro alle ovaie. Ora, anche in Italia, alle donne portatrici delle mutazioni Brca1 e Brca2 che sceglieranno la chirurgia preventiva da sane - senza quindi aver sviluppato la malattia - sarà riconosciuta una corretta percentuale d'invalidità. L'Inps, l'associazione aBRCAdaBRA (nata per rappresentare i bisogni delle persone portatrici della mutazione Brca) e la Favo (Federazione italiana delle Associazioni di volontariato in oncologia) si sono infatti sedute allo stesso tavolo per raggiungere l'importante tutela sia alle persone sane che devono convivere con un elevato rischio di ammalarsi di tumore lungo il corso della loro vita sia a quelle che, già malate oncologiche, affrontano rischi aggiuntivi di salute a causa della mutazione genetica Brca, rivendica la Favo.

Le persone portatrici delle mutazioni Brca - tra i 75 e i 150 mila casi - sono esposte al rischio di sviluppare in giovane età tumori al seno, all'ovaio e all'endometrio, oltre ad altre neoplasie. Le linee guida raccomandano alle donne ad alto rischio tre diversi percorsi: una sorveglianza speciale, una chirurgia di riduzione del rischio, oppure una chemio prevenzione. Ma ora il cosiddetto gene Jolie avrà una protezione in più.

