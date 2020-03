Mario Fabbroni

Al Commissario per l'emergenza coronavirus, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, piace guardare soprattutto il numero delle persone guarite. «Perché è quello il nostro obiettivo: più guariti e meno contagiati».

Così ieri sono state 894 quelli che si sono lasciati alle spalle la terribile esperienza del Covid-19, portando a 8.326 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il contagio. Più del doppio, sempre osservando la curva delle 24 ore.

Poi i numeri meno confortanti: 54.030 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.612 (lunedì l'incremento era stato di 3.780). Il totale dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 69.176.

I decessi si impennano a 743 (in sole 24 ore, come nei giorni peggiori), portando il totale di questa strage a 6.820 da inizio epidemia. Ma le morti, per quanto drammatiche, sono l'onda lunga dei contagi di una, due settimane fa, hanno ricordato gli esperti. Altro aspetto, quello dei nuovi positivi, che aumentano ma confermano il ritmo più lento dei giorni scorsi: sono 3.612 in più, mentre lunedì erano 3.780. In termini percentuali - sul totale degli attuali conteggiati - i nuovi sono ora il 7,2%: l'incremento era del 15% solo quattro giorni fa.

Dei 54.030 malati complessivi, 21.937 sono ricoverati con sintomi e 28.697 quelli in isolamento domiciliare. Mentre 3.396 i malati ricoverati in terapia intensiva, 192 in più rispetto alle 24 ore precedenti: di questi, 1.194 sono in Lombardia.

Il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, annuncia: «Valutiamo test diagnostici più veloci, al lavoro già 77 laboratori con tempi di risposta strettissimi».

